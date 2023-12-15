Кремль "сожалеет" о решении Финляндии разместить военные базы США на своей территории

15 Декабря 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Политика В России
Фото: Reuters/Ints Kalnins

Кремль "сожалеет" о решении Финляндии разместить военные базы США на своей территории

В Кремле прокомментировали решение Финляндии разместить на своей территории военные базы США.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это, "безусловно, приведет к усилению напряженности с РФ".

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас, действительно, с Финляндией были прекрасные отношения", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас, "когда военная инфраструктура НАТО уже будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу совершенно очевидно".

Ранее правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве. Американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы. Договор позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств, пишет РИА Новости.

Напомним, Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.

В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ".

Теги: песков, финляндия, сша, военные базы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети