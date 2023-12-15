Кремль "сожалеет" о решении Финляндии разместить военные базы США на своей территории

В Кремле прокомментировали решение Финляндии разместить на своей территории военные базы США.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это, "безусловно, приведет к усилению напряженности с РФ".

"Мы можем только сожалеть в этой связи, потому что у нас, действительно, с Финляндией были прекрасные отношения", - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что сейчас, "когда военная инфраструктура НАТО уже будет заходить внутрь Финляндии, для нас это будет представлять угрозу совершенно очевидно".

Ранее правительство Финляндии приняло решение подписать с США так называемое Соглашение об оборонном сотрудничестве. Американские вооруженные силы получат доступ к 15 военным объектам Финляндии, включая военно-воздушные и военно-морские базы. Договор позволит американским войскам размещать на территории Финляндии оборонное оборудование, припасы и материалы, а также разрешит въезд и передвижение американских летательных аппаратов, судов и автотранспортных средств, пишет РИА Новости.

Напомним, Финляндия отказалась от традиционной политики неучастия в военных союзах и вступила в военный блок НАТО.

В мае в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря. Причиной стал "конфронтационный курс Финляндии в отношении РФ".