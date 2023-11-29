Турция ратифицирует заявку о членстве Швеции в НАТО в ближайшие недели

Турция может ратифицировать протокол о членстве Швеции в НАТО в течение нескольких недель, заявил глава шведского МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По его словам, об этом ему сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

Также Билльстрём добавил, что его венгерский коллега Петер Сийярто сказал ему, что Венгрия "не будет последней страной, которая ратифицирует заявку".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил всем странам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом альянса не позднее 28-29 ноября нынешнего года.

Напомним, заявку Швеция подавала параллельно с Финляндией, которая в итоге в апреле 2023 года вошла в НАТО.