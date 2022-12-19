19 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Пригожин попросил Орлова уволить нового директора Музея истории Екатеринбурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин провел телефонный разговор с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Поводом для беседы стало назначение руководителя Музея истории Екатеринбурга.
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Напомним, на минувшей неделе Орлов объявил, что новым директором музея стал бывший журналист Игорь Пушкарев. Это назначение вызвало вопросы у Пригожина. По данным бизнесмена, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК "Вагнер", а в соцсетях выступал против проведения СВО.

Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", в минувшую пятницу, 16 декабря, состоялся телефонный разговор главы Екатеринбурга Алексея Орлова с Евгением Пригожиным.

"Речь шла о ситуации с журналистом Пушкаревым. Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения", - отметили в пресс-службе.

Информацию бизнесмен предоставил. Также Пригожин попросил главу уральской столицы провести проверку обоснованности назначения Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга и освободить его от этой должности.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Евгений Пригожин посоветовал "героям Отечества" сменить теплые кабинеты на передовую.

Теги: Пригожин, Орлов, Пушкарев, разговор, директор, музей, Екатеринбург



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