Пригожин попросил Орлова уволить нового директора Музея истории Екатеринбурга

Российский бизнесмен Евгений Пригожин провел телефонный разговор с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Поводом для беседы стало назначение руководителя Музея истории Екатеринбурга.

Напомним, на минувшей неделе Орлов объявил, что новым директором музея стал бывший журналист Игорь Пушкарев. Это назначение вызвало вопросы у Пригожина. По данным бизнесмена, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК "Вагнер", а в соцсетях выступал против проведения СВО.

Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", в минувшую пятницу, 16 декабря, состоялся телефонный разговор главы Екатеринбурга Алексея Орлова с Евгением Пригожиным.

"Речь шла о ситуации с журналистом Пушкаревым. Алексей Валерьевич попросил, если возможно, предоставить необходимую информацию для принятия дальнейшего решения", - отметили в пресс-службе.

Информацию бизнесмен предоставил. Также Пригожин попросил главу уральской столицы провести проверку обоснованности назначения Пушкарева директором Музея истории Екатеринбурга и освободить его от этой должности.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Евгений Пригожин посоветовал "героям Отечества" сменить теплые кабинеты на передовую.