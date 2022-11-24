24 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"3 месяца подготовки и ты получишь жетон": Пригожин рассказал, как попасть в ЧВК "Вагнер"

Многие россияне из-за проводимой СВО на Украине стали чаще интересоваться, как можно попасть в ЧВК «Вагнер» и какими качествами должны обладать их бойцы. Подробнее об этом в комментарии журналистам интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА» рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

«Ешь гвозди, дрочи наждачкой, утоляй жажду кровью, не выходи на улицу без кувалды и позвони по перечисленным ниже телефонам. После этого 3 месяца подготовки и ты получишь жетон, на котором написано «Ешь гвозди, дрочи наждачкой...». Извините, вернее, «Кровь, Честь, Родина, Отвага», — цитирует слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин встретился с раненными в зоне СВО бойцами, которые планируют вернуться в ряды ЧВК «Вагнер». Бизнесмен назвал их работу неоценимой.

Теги: сво, чвк вагнер, евгений пригожин, конкорд



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