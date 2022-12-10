10 Декабря 2022
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Политика В России ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Евгений Пригожин посоветовал "героям Отечества" сменить теплые кабинеты на передовую

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста редакции Live24 о своем отсутствии на торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге, посвященном Дню Героев Отечества. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель уточнил, что уже давал ответ на подобный вопрос. По его мнению, герои Отечества должны находиться на передовой, а не пребывать в теплых кабинетах, отсиживаясь за спинами солдат.

"Не считаю необходимым тратить время на праздники, в то время, когда в стране идет война", — добавил Пригожин.

Бизнесмен ранее указал на то, что не смог приехать в Кремль на аналогичное мероприятие из-за своего плотного рабочего графика. По данным СМИ, предприниматель в настоящий момент имеет три звезды Героя: России, а также Луганской и Донецкой народных республик.

Теги: евгений пригожин, передовая, герой россии, конкорд



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