Евгений Пригожин посоветовал "героям Отечества" сменить теплые кабинеты на передовую

Бизнесмен Евгений Пригожин ответил на вопрос журналиста редакции Live24 о своем отсутствии на торжественном мероприятии в Санкт-Петербурге, посвященном Дню Героев Отечества. Его комментарий опубликовала пресс-служба компании "Конкорд".

Предприниматель уточнил, что уже давал ответ на подобный вопрос. По его мнению, герои Отечества должны находиться на передовой, а не пребывать в теплых кабинетах, отсиживаясь за спинами солдат.

"Не считаю необходимым тратить время на праздники, в то время, когда в стране идет война", — добавил Пригожин.

Бизнесмен ранее указал на то, что не смог приехать в Кремль на аналогичное мероприятие из-за своего плотного рабочего графика. По данным СМИ, предприниматель в настоящий момент имеет три звезды Героя: России, а также Луганской и Донецкой народных республик.