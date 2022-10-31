Директор Музея истории Екатеринбурга покинул свой пост и уехал из страны

Сергей Каменский ушел с должности директора Музея истории Екатеринбурга. Увольнение было оформлено по собственному желанию еще на прошлой неделе.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на окружение Каменского, тот вместе с семьей выехали из страны. На данный момент обязанности директора исполняет его заместитель Игорь Пушкарев.

Напомним, что Сергей Каменский также возглавлял центр культуры "Орджоникидзевский", а в 2016 году перешел на должность директора Музея истории Екатеринбурга.