Нового директора Музея истории Екатеринбурга вызвали в полицию

Новый директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев побывал в полиции, где к нему возникли вопросы. Информация об этом появилась сегодня в ряде городских СМИ.

Утверждается, что на Пушкарева якобы составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также опросили. Поводом для этого стал пост бывшего журналиста в социальных сетях, где он осудил проведение специальной военной операции.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Там пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, на минувшей неделе глава столицы Урала Алексей Орлов объявил, что новым директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев. Это вызвало вопросы у российского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК "Вагнер", а в соцсетях выступал против проведения СВО.

В дальнейшем Орлов и Пригожин пообщались по телефону, где обсудили ситуацию с назначением Пушкарева. Бизнесмен попросил главу Екатеринбурга освободить нового директора музея от этой должности.