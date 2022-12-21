21 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Нового директора Музея истории Екатеринбурга вызвали в полицию

Новый директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев побывал в полиции, где к нему возникли вопросы. Информация об этом появилась сегодня в ряде городских СМИ.
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Утверждается, что на Пушкарева якобы составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, а также опросили. Поводом для этого стал пост бывшего журналиста в социальных сетях, где он осудил проведение специальной военной операции.

Накануне.RU обратилось в УМВД по Екатеринбургу. Там пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, на минувшей неделе глава столицы Урала Алексей Орлов объявил, что новым директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев. Это вызвало вопросы у российского бизнесмена Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК "Вагнер", а в соцсетях выступал против проведения СВО.

В дальнейшем Орлов и Пригожин пообщались по телефону, где обсудили ситуацию с назначением Пушкарева. Бизнесмен попросил главу Екатеринбурга освободить нового директора музея от этой должности.

Теги: полиция, музей, протокол, директор, Екатеринбург



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Ранее 19.12.2022 13:11 Мск Пригожин попросил Орлова уволить нового директора Музея истории Екатеринбурга
Ранее 14.12.2022 14:29 Мск Новым директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев
Ранее 31.10.2022 14:39 Мск Директор Музея истории Екатеринбурга покинул свой пост и уехал из страны


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