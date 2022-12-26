Депутат Матвейчев предложил уволить директора Музея истории Екатеринбурга

Депутат Госдумы Олег Матвейчев настоял на увольнении нового директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева. Об этом парламентарий заявил в прямом эфире "Соловьев Live". По его словам, у бывшего журналиста "непатриотическая позиция" по поводу СВО, и такой человек не может занимать бюджетную должность, получая государственные деньги.

"Посмотрим, что с ним дальше будет. Либо заставим, чтобы он высказал патриотическую позицию, если он что-то переосмыслил, либо будем добиваться увольнения", - заявил депутат.

Напомним, о новой должности Пушкарева стало известно 14 декабря, и уже 21 декабря экс-журналист попал в полицию, где на него якобы составили протокол о дискредитации ВС РФ. Поводом для этого стал пост екатеринбуржца в социальных сетях. Назначение Пушкарева вызвало вопросы у основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По данным предпринимателя, в своих публикациях Пушкарев сообщал недостоверную информацию о ЧВК, а в соцсетях выступал против проведения СВО. В дальнейшем глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Пригожин пообщались по телефону, и градоначальник не стал увольнять Пушкарева "по первому требованию".