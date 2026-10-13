Савватеев поддержал сокращение школьных учебников и программ

Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" математик Алексей Савватеев заявил, что поддерживает идею главы СПЧ Валерия Фадева сократить на 20-30% школьные учебники и программы по причине их перегруженности.

Фадеев высказал свое мнение в День учителя, оно вызвало резкую критику ряда экспертов. Однако Савватеев уверен, что это правильное решение. Он перечислят многочисленные темы, которые добавили по русскому языку. В то время как учителя жалуются на то, что у них нет часов на элементарную отработку грамотности детей и работу над их речью.

По физике часы в старших классах сокращены с 4 до 2 в неделю при той же программе, которую нереально освоить за столь короткое время. По математике правила "закручены". Для сравнения, если в советском учебнике площадь прямоугольника была равна "произведению его длины и ширины", то теперь пишут так: "Чтобы вычислить площадь прямоугольника, нужно найти его длину и ширину (в одинаковых единицах), а потом вычислить произведение полученных чисел (площадь будет выражена в соответствующих единицах измерения)".

"Какие шансы у девятилетнего ребенка выучить правило в формулировке современного учебника? Пока он дочитает такое предложение до конца, он забудет его начало. Ребенок просто не удержит в голове смысл подобной фразы", - пишет Савватеев.