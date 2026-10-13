Лукашенко: Проникновение в Латвию вооруженной группы из Белоруссии было инсценировкой

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что проникновение в Латвию вооруженной группы из Белоруссии было инсценировано. Такое заявление он сделал во время совещания по итогам проверки боевой и мобилизационной готовности VII отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.

По его словам, инцидент с якобы проникновением на территорию Латвии вооруженной группы из Белоруссии был инсценирован латвийской стороной.

"Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там (якобы) проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкнули туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь", - сказал глава государства.

Он уточнил, что подобные операции надо обязательно согласовывать с президентом, и с ним ничего такого не согласовывали. Значит, ничего такого не проводили. Президент также высказался о строительстве западными соседями заборов на границе с Белоруссией и назвал это несусветной глупостью.