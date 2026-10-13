Игорь Мартынов в рамках рабочей поездки в Камызякский район возложил цветы к памятнику лётчика-героя, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В рамках рабочего визита председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова в Камызякский район в селе Никольское прошла памятная церемония.

Спикер регионального парламента возложил цветы к памятнику лётчика‑лейтенанта Вениамина Ковалёва, погибшего при выполнении боевого задания в годы Великой Отечественной войны. Вместе с Председателем Думы Астраханской области память героя почтили глава Камызякского района Михаил Черкасов и председатель Контрольно‑счётной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев.

Вениамин Фиактистович Ковалёв родился 23 марта 1912 года. Он отдал жизнь за Родину 29 марта 1942 года на территории села Никольское. Первоначально лётчик был захоронен на общем кладбище, а в 1955 году его останки перезахоронили у памятника, который символизирует подвиг защитников Отечества. Памятник расположен в селе Никольское, на улице Советской. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и был поставлен на государственную охрану решением Астраханского областного совета народных депутатов от 1 апреля 1959 года, относится к категории памятников истории.

За состоянием мемориала внимательно следят сотрудники администрации муниципалитета: территория вокруг памятника полностью приведена в порядок, проведены необходимые ремонтные работы. Родственники героя-лётчика проживают в Москве, они находятся на связя с местными властями и выражают благодарность за бережное отношение к памяти Вениамина Ковалева.

Игорь Мартынов отметил, что в нашей стране с богатым историческим наследием мемориалы и памятники воинам занимают особое место в сознании людей: они служат напоминанием о трагических страницах истории, о тех, кто отдал свои жизни ради будущего страны.

«Очень важно беречь такие памятники — это не просто объекты культурного наследия, это живая связь поколений. Нужно рассказывать о героях нашей земли молодёжи, передавать им правду о войне, о цене Победы. Считаю, что у этого мемориала можно проводить церемонии посвящения в юнармейцы — чтобы первые важные шаги в патриотической работе ребята делали именно здесь, у могилы настоящего патриота своей Родины», — подчеркнул председатель Думы Астраханской области.

Также в рамках рабочей поездки спикер регионального парламента посетил многоотраслевое фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Эмиля Ямсуева, где он осмотрел осетровую ферму по выращиванию рыбы с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и садкового хозяйства на Волге. На водном участке установлено 96 садков, в планах — довести их количество до 150 единиц.

Сейчас в садках содержится более 25 тонн товарной рыбы осетровых пород. Для полного цикла производства возведено 5 ангаров‑цехов с технологическим оборудованием УЗВ; с 2023 года хозяйство занимается инкубацией икры и производством собственного рыбопосадочного материала.

Фермер рассказал Игорю Мартынову о том, что для стабильной работы хозяйства создана полноценная инфраструктура: построены три жилых дома для персонала, установлена система глубокой очистки воды с насыщением кислородом, приобретён генератор, по периметру объекта выполнено ограждение. В распоряжении хозяйства — 15 единиц сельхозтехники и мелиоративное оборудование; также закуплено оборудование для производства концентрированных кормов. В перспективе планируется аренда земель для выращивания собственных кормовых культур.