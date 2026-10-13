13 Октября 2026
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Политика Южный ФО Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов в рамках рабочей поездки в Камызякский район возложил цветы к памятнику лётчика-героя, погибшего в годы Великой Отечественной войны

В рамках рабочего визита председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова в Камызякский район в селе Никольское прошла памятная церемония.

Спикер регионального парламента возложил цветы к памятнику лётчика‑лейтенанта Вениамина Ковалёва, погибшего при выполнении боевого задания в годы Великой Отечественной войны. Вместе с Председателем Думы Астраханской области память героя почтили глава Камызякского района Михаил Черкасов и председатель Контрольно‑счётной палаты Астраханской области Равиль Арыкбаев.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Вениамин Фиактистович Ковалёв родился 23 марта 1912 года. Он отдал жизнь за Родину 29 марта 1942 года на территории села Никольское. Первоначально лётчик был захоронен на общем кладбище, а в 1955 году его останки перезахоронили у памятника, который символизирует подвиг защитников Отечества. Памятник расположен в селе Никольское, на улице Советской. Он имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и был поставлен на государственную охрану решением Астраханского областного совета народных депутатов от 1 апреля 1959 года, относится к категории памятников истории.

За состоянием мемориала внимательно следят сотрудники администрации муниципалитета: территория вокруг памятника полностью приведена в порядок, проведены необходимые ремонтные работы. Родственники героя-лётчика проживают в Москве, они находятся на связя с местными властями и выражают благодарность за бережное отношение к памяти Вениамина Ковалева.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов отметил, что в нашей стране с богатым историческим наследием мемориалы и памятники воинам занимают особое место в сознании людей: они служат напоминанием о трагических страницах истории, о тех, кто отдал свои жизни ради будущего страны.

«Очень важно беречь такие памятники — это не просто объекты культурного наследия, это живая связь поколений. Нужно рассказывать о героях нашей земли молодёжи, передавать им правду о войне, о цене Победы. Считаю, что у этого мемориала можно проводить церемонии посвящения в юнармейцы — чтобы первые важные шаги в патриотической работе ребята делали именно здесь, у могилы настоящего патриота своей Родины», — подчеркнул председатель Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Также в рамках рабочей поездки спикер регионального парламента посетил многоотраслевое фермерское хозяйство индивидуального предпринимателя Эмиля Ямсуева, где он осмотрел осетровую ферму по выращиванию рыбы с использованием установок замкнутого водоснабжения (УЗВ) и садкового хозяйства на Волге. На водном участке установлено 96 садков, в планах — довести их количество до 150 единиц.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Сейчас в садках содержится более 25 тонн товарной рыбы осетровых пород. Для полного цикла производства возведено 5 ангаров‑цехов с технологическим оборудованием УЗВ; с 2023 года хозяйство занимается инкубацией икры и производством собственного рыбопосадочного материала.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Фермер рассказал Игорю Мартынову о том, что для стабильной работы хозяйства создана полноценная инфраструктура: построены три жилых дома для персонала, установлена система глубокой очистки воды с насыщением кислородом, приобретён генератор, по периметру объекта выполнено ограждение. В распоряжении хозяйства — 15 единиц сельхозтехники и мелиоративное оборудование; также закуплено оборудование для производства концентрированных кормов. В перспективе планируется аренда земель для выращивания собственных кормовых культур.

Теги: игорь мартынов, камызякский район, памятни летчику, рабочая поездка, дума астраханской области


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