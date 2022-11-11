В Новосибирске выписан мальчик, сбитый депутатом

Медики выписали из областной клинической больницы шестилетнего мальчика, которого сбил и бросил на месте ДТП депутат Татарского района Новосибирской области Сергей Мамонтов.

"Выписали сегодня (в пятницу). Уехали (мать с ребенком в Татарск) на машине, которую предоставило реготделение партии "Единая Россия"", - сообщили ТАСС в пресс-службе новосибирского отделения партии.

Напомним, 30 октября в Татарске депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП. На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. "Скорую помощь" вызвали очевидцы происшествия. Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности".