Уголовное дело завели на депутата в Новосибирской области, который сбил ребенка и уехал

Уголовное дело по статье "Оставление в опасности" завели на депутата в Новосибирской области, который сбил ребенка и уехал. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, в Татарске водитель внедорожника сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

За рулем машины находился депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов. Также он является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Сообщалось, что в отношении мужчины возбуждены два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Однако уголовное дело сразу после происшествия возбуждено не было.