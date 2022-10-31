31 Октября 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото:СКР

Уголовное дело завели на депутата в Новосибирской области, который сбил ребенка и уехал

Уголовное дело по статье "Оставление в опасности" завели на депутата в Новосибирской области, который сбил ребенка и уехал. Об этом передает РИА Новости.

Напомним, в Татарске водитель внедорожника сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия. Мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

За рулем машины находился депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов. Также он является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Сообщалось, что в отношении мужчины возбуждены два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Однако уголовное дело сразу после происшествия возбуждено не было.

Теги: депутат, ребенок, дтп, уголовное дело



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Развитие сюжета:

Ранее 31.10.2022 12:41 Мск Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, арестован на 11 суток

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Ранее 31.10.2022 08:00 Мск Депутата от "Единой России", сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, исключат из партии


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