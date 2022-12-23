Прекращено уголовное дело новосибирского экс-депутата, сбившего ребенка и уехавшего с места ДТП

Мировой судья освободил от уголовной ответственности бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который сбил на автомобиле шестилетнего мальчика и оставил его на месте ДТП.

В ноябре Мамонтов выплатил компенсацию матери ребенка в размере 1 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, 30 октября в Татарске депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов на внедорожнике сбил шестилетнего мальчика, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. "Скорую помощь" вызвали очевидцы происшествия. Мамонтов получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности".

В начале ноября суд по требованию прокуратуры отстранил мужчину от должности депутата. Также его исключили из партии "Единая Россия".