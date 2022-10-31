31 Октября 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
Фото: kavkazplus.com

Сибирский депутат, который сбил мальчика и уехал, арестован на 11 суток

Депутат Татарского райсовета Новосибирской области от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов, сбивший на машине ребенка, получил 11 суток ареста за то, что уехал с места ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Мамонтов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.27 КоАП.

В судебном заседании мужчина признал вину.

Сообщалось, что в отношении Мамонтова возбуждены два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Также на депутата завели уголовное дело по статье "Оставление в опасности" .

Теги: депутат, дтп, ребенок, арест



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