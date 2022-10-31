Депутата от "Единой России", сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, исключат из партии

В Татарске (Новосибирская область) водитель внедорожника сбил шестилетнего ребенка, но даже не попытался оказать ему первую медицинскую помощь, а скрылся с места ДТП.

Авария произошла 30октября. На появившемся в Сети видео видно, что Toyota наезжает на ребенка, затем мужчина выходит из машины, осматривает его и просто уезжает. Скорую помощь вызвали очевидцы происшествия.

Автомобиль был объявлен в розыск. 67-летний водитель позже сам явился в отдел полиции, сообщили в региональном управлении МВД. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

В телеграм-канале правительства Новосибирской области сообщается, что за рулем машины находился депутат Татарского райсовета от партии "Единая Россия" Сергей Мамонтов. Также он является директором Татарского дорожного ремонтно-строительного управления (ДРСУ).

Как заявила глава регионального исполкома "Единой России" Юлия Швец, Мамонтова с позором исключат из партии и фракции в райсовете. "Поступок депутата Совета депутатов Татарского района Сергея Мамонтова не вызывает ничего, кроме недоумения и отвращения. Того, кто задавил ребенка и бросил его на дороге без помощи, трудно даже назвать человеком в полном смысле слова. Он должен понести наказание по всей строгости закона", - приводит ее слова сайт регионального отделения "Единой России".

Сейчас в отношении мужчины возбуждены два административных дела – о нарушении ПДД, повлекшем легкий или средний тяжести вред здоровью потерпевшего, а также о невыполнении обязанностей в связи с ДТП. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным регионального минздрава, пострадавший мальчик находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое, пишет Regnum.