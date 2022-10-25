Суд признал банкротом владельца пермского хостела "Карамель" Сергея Щербакова

Суд признал банкротом владельца пермского хостела "Карамель" Сергея Щербакова. Информация опубликована на сайте краевого арбитража, передает корреспондент Накануне.RU.

С заявлением о признании его несостоятельным Щербаков обратился 15 июля, но оно было оставлено без движения из-за неполного пакета документов, представленных Щербаковым.

Напомним, 20 января 2020 г. в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, и наказан пятью годами колонии общего режима и запретом на два года заниматься гостиничной деятельностью.

В начале 2022 года приставы арестовали недвижимость Щербакова. Речь шла о нескольких объектах в Перми: арендуемое банным комплексом "Фараон" здание на улице Чайковского, помещение супермаркета на улице Советской Армии и еще несколько точек в этом же районе. Имущество с соблюдением всех процедур планировалось продать для взыскания с осужденного 15 миллионов рублей для выплаты ущерба семерым потерпевшим.

В феврале 2022 года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, поскольку Щербаков выплатил потерпевшим больше половины суммы.