Приговор по еще одному уголовному делу по гибели людей хостеле "Карамель" могут обжаловать

Приговор в отношении заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП "Пермская" "Пермской сетевой компании" Сергея Агеева и бывшего главного инженера "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова по делу о гибели людей в хостеле "Карамель" могут обжаловать.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "РБК-Пермь". По данным издания обжаловать приговор может прокуратура, поскольку обвинение требовало для фигурантов дела три года. Вынесенный приговор могут счесть слишком мягким. Сторона защиты также планирует оспорить решение суда в сторону отмены, так как обвиняемые не признают своей вины.

Текст приговора будет готов не раньше следующей недели, после этого будет запущена процедура обжалования.

Как сообщало Накануне.RU, зависимости от роли каждого, суд признал фигурантов дела виновными в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте и ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей. Им назначено по два года лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела вело Главное следственное управление СК России.

Кроме того, ранее был осужден владелец гостиницы "Карамель" Сергей Щербаков, признанный виновным по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).

В хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.