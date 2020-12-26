Обвиняемые по делу о гибели людей в "Карамели" не признают своей вины

Обвиняемые по уголовному делу о гибели людей в пермском хостеле "Карамель" своей вины не признают, сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свои источники.

Ранее было завершено предварительное следствие по делу в отношении трех фигурантов. В зависимости от роли каждого инспектору МЧС Разифу Исмакимову, главному инженеру УК "Профи дом" Вячеславу Хилькову и начальнику одного из подразделений ПСК инкриминируются халатность, повлекшая смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УКР РФ), ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно было передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР. По версии следствия, в 2016 г. Сергей Щербаков незаконно осуществил перепланировку помещений, в которых в итоге разместил мини-отель.

По мнению Ростехнадзора, причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода. Речь идет о старении антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной пленкой с уменьшением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом. Также в Ростехнадзоре сообщили, что сотрудники ПСК не исполняли функциональные обязанности. И что якобы был нарушен принцип объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами экспертной организации, "Уральского центра промышленной безопасности", при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г. Итог – оштрафованы 10 сотрудников "дочки" "Т Плюс", "Пермской сетевой компании".