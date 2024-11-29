29 Ноября 2024
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Правительство Пермского края

В Перми на продажу выставили бывший мини-отель "Карамель", где заживо сварились люди

Пермский бывший хостел "Карамель", где заживо сварились пять человек, выставили на продажу на "Авито". В объявлении помещение фигурирует как "склад свободного назначения", цена - 6,2 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Отмечается, что цена ниже кадастровой стоимости.

"Помeщение разделено на двa aбсoлютно автонoмныx помещeния, имеютcя pазныe тexничeские паспoрта нa кaждое помeщениe с рaзными кадacтpовыми пacпортaми, рaзные входные группы. Одно помещение с ремонтом и чистовой отделкой: пластиковые панели, подвесной потолок, светодиодные светильники, отдельная входная группа. Второе помещение с черновой отделкой - требуется ремонт <...> отличный вариант как для размещения собственного бизнеса, так и с целью приведения помещения в порядок и перепродажи", - говорится в объявлении.

Мини-отель Карамель выставили на продажу(2024)|Фото: скриншот с Авито

Напомним, 20 января 2020 г. в хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, и наказан пятью годами колонии общего режима и запретом на два года заниматься гостиничной деятельностью.

Пожар, хостел, Карамель, Пермь(2020)|Фото: Правительство Пермского края

В начале 2022 года приставы арестовали недвижимость Щербакова. Речь шла о нескольких объектах в Перми: арендуемое банным комплексом "Фараон" здание на улице Чайковского, помещение супермаркета на улице Советской Армии и еще несколько точек в этом же районе. Имущество с соблюдением всех процедур планировалось продать для взыскания с осужденного 15 миллионов рублей для выплаты ущерба семерым потерпевшим.

В феврале 2022 года Березниковский суд Пермского края разрешил Сергею Щербакову отбывать наказание не в колонии общего режима, а в колонии-поселении. Этот же суд позже удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении, поскольку Щербаков выплатил потерпевшим больше половины суммы.

Теги: Карамель, мини-отель, хостел


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