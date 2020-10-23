Пермский краевой суд подтвердил запрет эксплуатации хостела, где погибли пятеро постояльцев

Краевой суд оставил без изменения решение коллег из Ленинского райсуда Перми, запретивших работу хостела "Карамель", сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре.

Гостиница с 2016 г. работала в Перми по адресу Советской Армии, 21. Постояльцев она принимала, не имея на то законного основания – без возможности размещения в подвале жилого дома в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Прокурор обратился в суд с требованиями к собственнику помещений о запрете эксплуатации помещений до устранения нарушений требований пожарной безопасности. Суд первой инстанции требования удовлетворил. Владелец гостиницы обжаловал вердикт, однако краевой суд согласился с позицией прокуратуры и оставил решение коллег без изменений. Оно вступило в силу.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 20 января в подвале жилого дома произошло затопление горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. Позже его отправили в СИЗО.

Уголовное дело было возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно было передано в производство третьего следственного управления ГСУ СКР. По версии следствия, в 2016 г. Сергей Щербаков незаконно осуществил перепланировку помещений, в которых в итоге разместил мини-отель.

По мнению Ростехнадзора, причиной аварии стал локальный коррозионный износ участка трубопровода. Речь идет о старении антикоррозионного изоляционного покрытия, отслоения его от трубопровода, скопления влаги под изоляционной пленкой с уменьшением толщины основного металла трубопровода до критической величины с последующим разрывом. Также в Ростехнадзоре сообщили, что сотрудники ПСК не исполняли функциональные обязанности. И что якобы был нарушен принцип объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами экспертной организации, "Уральского центра промышленной безопасности", при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г. Итог – оштрафованы 10 сотрудников "дочки" "Т Плюс", "Пермской сетевой компании".