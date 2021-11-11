В Прикамье еще двух человек приговорили к лишению свободы из-за гибели людей хостеле "Карамель"

В Пермском крае оглашен приговор фигурантам второго уголовного дела о гибели людей в мини-гостинице "Карамель", сообщили Накануне.RU в ресс-службе СК России.

В зависимости от роли каждого, суд признал виновными в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте и ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей заместителя начальника службы эксплуатации группы эксплуатации № 2 ОСП "Пермская" "Пермской сетевой компании" Сергея Агеева и бывшего главного инженера "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова. Им назначено по два года лишения свободы каждому. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

По поручению главы СКР Александра Бастрыкина, расследование уголовного дела вело Главное следственное управление СК России.

Кроме того, ранее был осужден владелец гостиницы "Карамель" Сергей Щербаков, признанный виновным по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).

В хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались.