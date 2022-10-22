22 Октября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Один из погибших из-за обстрела в Белгородской области – ребенок, - СКР

Один из погибших из-за обстрела со стороны Украины в Шебекино – ребенок.

"По предварительным данным, после обстрела города Шебекино Белгородской области два человека, в том числе несовершеннолетний, погибли, имеются раненые. Кроме того, почти 15 тыс. местных жителей остались без электроснабжения. Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - сообщает СКР.

Напомним, по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.

"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них – в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу", - написал Гладков.

Теги: Шебекино, обстрел, СКР



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