Власти закрыли въезд в Шебекино, обстрелянное накануне ВСУ

Часть жителей города Шебекино, по которому накануне работала украинская артиллерия, переселены в Старый Оскол, въезд в Шебекино закрыт, магазины в центре не работают. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, работа торговых точек и рынка в Шебекино ограничена, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, глава региона договорился с МЧС о применении смс-оповещений при украинских атаках.

В результате обстрела накануне в Шебекино 12 человек получили ранения, 2 человека, в том числе ребенок, погибли.