23 Октября 2022
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Происшествия В России
Фото: t.me/vvgladkov

Власти закрыли въезд в Шебекино, обстрелянное накануне ВСУ

Часть жителей города Шебекино, по которому накануне работала украинская артиллерия, переселены в Старый Оскол, въезд в Шебекино закрыт, магазины в центре не работают. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, работа торговых точек и рынка в Шебекино ограничена, чтобы избежать скопления людей. Кроме того, глава региона договорился с МЧС о применении смс-оповещений при украинских атаках.

В результате обстрела накануне в Шебекино 12 человек получили ранения, 2 человека, в том числе ребенок, погибли.

Теги: шебекино, обстрел, всу



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