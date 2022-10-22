В Белгородской области после обстрела со стороны Украины погибли два человека

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел детали последствий обстрела города Шебекино.

"По подтвержденным данным от МЧС, погибло два человека среди мирных жителей. В Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 тысяч человек отключены от электроэнергии", - уточнил Гладков в своем Teleegram-канале.

На устранение последствий и переподключение потребуется пять-шесть часов.

"Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, четверо из них – в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу", - написал Гладков.