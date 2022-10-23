Пятеро пострадавших при обстреле Шебекино находятся в тяжелом состоянии

Пятеро пострадавших при обстреле Шебекино Белгородской области находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются врачи в реанимации. Об этом в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из 13 пострадавших пятеро в реанимации, семерым была оказана медицинская помощь, и врачи отпустили их долечиваться амбулаторно. Сегодня в медучреждение обратился еще один пострадавший с черепно-мозговой травмой, он госпитализирован.

Вчерашний обстрел в Шебекино унес жизни двух человек, один из которых молодой четырнадцатилетний парень. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, по Шебекино накануне работала артиллерия ВСУ. Сегодня было принято решение ограничить работу магазинов в центре города, чтобы не допускать скопления людей, и закрыть въезд в город. Часть населения эвакуировали в Старый Оскол.