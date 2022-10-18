18 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Владелец Zara и Bershka может вернуться в Россию "с востока"

Испанский ритейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) ищет возможность вернуться в Россию с помощью схемы с передачей активов одному из своих партнеров в так называемых "дружественных России странах" (которые не ввели в отношении РФ санкции). По данным "Коммерсанта", речь может идти о стране из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, например, ОАЭ.

Известно о поиске решения стало благодаря судебным документам из Самары: здесь торговый центр "Космопорт" судится с "дочкой" Inditex.

Ранее по похожей схеме польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay) также нашел возможность возобновить в РФ работу своих точек под новыми вывесками.

При этом эксперты считают, что бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home так и не вернутся в Россию.

Теги: inditex, Zara, Bershka, ритейл



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