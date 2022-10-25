СМИ: Магазины Zara могут открыться в России под новым названием

Магазины Zara могут открыться в России под новым названием – "Новая мода" (New fashion), передают "Известия" со ссылкой на неназванный источник.

Правда, в магазинах будут присутствовать не все коллекции бренда, да и откроется всего четыре магазина (в каких городах и торговых центрах – пока неизвестно). Сообщается, что российский офис компании продолжит работу под руководством ливанского бизнесмена.

Ранее "Коммерсант" писал, что испанский ритейлер Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) ищет возможность вернуться в Россию с помощью схемы с передачей активов одному из своих партнеров в так называемых "дружественных России странах" (которые не ввели в отношении РФ санкции). По данным издания, речь может идти о стране из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, например, ОАЭ.

Ранее по похожей схеме польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay) также нашел возможность возобновить в РФ работу своих точек под новыми вывесками.

При этом эксперты считают, что бренды Massimo Dutti, Oysho и Zara Home так и не вернутся в Россию.