Первые несколько сотен магазинов Zara под новым брендом откроются в России весной

Первые несколько сотен магазинов Zara в России под новым брендом будут открыты в начале весны, передает "Коммерсант" со ссылкой на Минпромторг РФ.

Ранее стало известно, что испанский ритейлер Inditex заключит сделку с ливанским партнером Daher group о продаже своего российского бизнеса. Условия сделки предполагают сохранение значительного числа рабочих мест и большинства договоров аренды. Также у Daher group есть возможность потенциального сотрудничества с Inditex через соглашение о франчайзинге в случае возвращения испанской компании на российский рынок в будущем.