На Среднем Урале произошло массовое ДТП с грузовиками

На Среднем Урале произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась утром 10 ноября на 112-м километре автодороги "Екатеринбург – Тюмень" вблизи Богдановича. По предварительным данным, столкнулись три грузовых автомобиля. Из одного из них на проезжую часть рассыпался песок.

На месте работают сотрудники ДПС. Движение транспорта со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга пока идет по одной полосе.

Как уточнили в Госавтоинспекции, в результате ДТП люди не пострадали.