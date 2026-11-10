В России предложили обеспечить всех бойцов СВО землёй

Властям России предложили обеспечить всех участников специальной военной операции (СВО) землёй. Идею высказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Политик увидел противоречие в том, что боец защищает страну, а право получить бесплатный участок зависит от того, где он живёт. При этом даже если он получит землю, построить жильё он вряд ли сможет из-за отсутствия инфраструктуры.

"ЛДПР предлагает закрепить единое федеральное право на бесплатный участок в собственность для участников СВО и бойцов, отражавших вооружённые нападения в приграничье. До передачи участок должен быть обеспечен подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям", - написал Слуцкий в своём telegram-канале.

Политик уточнил, что для покрытия этих расходов можно использовать средства федерального бюджета по правилам, которые определит Правительство.