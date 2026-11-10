Озвучены фамилии российских переговорщиков в Абу-Даби

Названы фамилии членов российский делегации, которые поучаствуют в переговорах по Украине в Абу-Даби.

В группу вошли замглавы МИД России Сергей Рябков и начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков. Руководителем делегации, как и прежде, является помощник президента России Владимир Мединский, пишет RT.

10-11 ноября в столице ОАЭ Абу-Даби проходит очередной раунд переговоров России, США и Украины. Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что не согласится на заморозку конфликта на Украине, которая позволит сохранить существующие угрозы ее безопасности.