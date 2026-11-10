ЕС продлил миссию военной помощи Киеву до конца 2028 года

Совет ЕС продлил миссию по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) до 15 ноября 2028 года, выделив на ее работу около 300 млн евро. Полномочия миссии расширены: она будет координировать действия с украинским военным руководством на территории страны, изучать "уроки боевых действий" и усиливать подготовку боевиков.

Миссия продолжит сотрудничество с Британией, Канадой, Норвегией, США, НАТО и воинственной "коалицией желающих", куда входят и некоторые другие страны. С момента создания миссии в октябре 2022 года подготовку прошли более 100 тыс. украинских боевиков.

В связи с планируемыми на 9-22 ноября в Польше учениями "Коалиция 26.2" с участием 11 стран официальный представитель МИД РФ Мария Захарова еще раз назвала размещение иностранных военных на Украине неприемлемым. При этом в Европе периодически признают, что размещение военного контингента на Украине возможно только по запросу Киева и после прекращения боевых действий.

По данным Совета ЕС на август, с 2022 года блок и его страны предоставили Киеву 220 млрд евро финансовой, экономической и военной помощи, из них около 80 млрд евро пошло на военные нужды. И аппетиты Киева растут: в дополнение к недавно одобренным 90 млрд евро Зеленский требует еще 70 млрд.