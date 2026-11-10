Цифровой рубль набирает популярность: открыто более 300 тысяч кошельков

Платформа цифрового рубля показывает активный старт в России. За первые два месяца массового внедрения пользователи открыли свыше 300 тысяч кошельков. Об этом "Известиям" сообщили в пресс‑службе Банка России.

К 1 ноября цифровые кошельки завели почти 290 тысяч граждан и около 16 тысяч компаний. За сентябрь и октябрь на платформе пользователи совершили 235 тысяч транзакций.

В Центробанке назвали самые частые операции. Чаще всего люди пополняют счета. Также популярны оплата товаров и услуг и переводы между физлицами. Еще одно востребованное направление - уплата налогов: граждане все активнее используют цифровой рубль для расчетов с бюджетом.

Сообщалось, что города УрФО вошли в топ‑5 регионов по использованию цифрового рубля: по данным опроса ВТБ (октябрь 2026 года, 1500 респондентов из крупных городов), 23 % жителей округа уже открыли и попробовали использовать счет в цифровых рублях, а 40 % ограничились только открытием. Чаще всего уральцы переводят деньги другим людям, платят за покупки в магазинах и онлайн (в топ‑3 операций - по 30 %, 30 % и 21 % соответственно), также популярны оплата ЖКХ, налогов и штрафов, получение переводов и пополнение кошелька с карты.