81‑летний Майкл Джон Харрисон взял Букеровскую премию

Майкл Джон Харрисон выиграл Букеровскую премию 2026 года. В Лондоне ему вручили 50 тысяч фунтов и памятную статуэтку за роман-антиутопию "Конец всего" (The End of Everything).

Харрисону исполнился 81 год - он стал самым возрастным лауреатом в истории премии. При этом для писателя это первая номинация. Интересно, что в 2022 году он сам судил претендентов - входил в состав жюри Букера. Его книга объемом 198 страниц оказалась еще и самой короткой среди всех финалистов этого года.

Сюжет романа разворачивается на побережье графства Кент спустя годы после загадочной катастрофы. В мире появились существа iGhetti. Главный герой живет с пожилой тетей и собирает вещи, которые море выбрасывает на берег. Все меняется, когда он находит желеобразное создание. Существо быстро растет, осваивает человеческую речь и начинает указывать людям, что делать.

Жюри под руководством историка и телеведущей Мэри Бирд целый день обсуждало работы и в итоге единогласно выбрало книгу Харрисона. Всего судьи изучили 163 произведения и отобрали в шорт-лист шесть книг.

Вместе с романом Харрисона в финальный список вошли: "Исчезающие" Марлона Джеймса, "Черная сумка" Люка Кеннарда, "Можем ли мы накормить короля" Ребекки Перри, "Джон, сын Джона" Дугласа Стюарта и "То, о чем мы никогда не говорим" Элизабет Страут.

Ранее в Стокгольме назвали лауреата Нобелевской премии по литературе за 2026 год - ею стала канадская писательница Энн Карсон: комитет отметил, что она смело переосмысляет классику и создает необычные тексты, совмещая поэзию, эссе, философские размышления и приемы перевода.