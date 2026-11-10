В Перми трое суток ищут девушку, пропавшую возле ПНИПУ

В Перми возле Пермского национального исследовательского политехнического университета пропала 21-летняя девушка - Карина Т., сообщает поисковый отряд "Прикамье Поиск".

По данным поисковиков, девушке на вид 20-21 год, худощавая, рост 160-165 см. Глаза карие, волосы светлые. В день пропажи на ней была черная куртка выше колена, черные джинсы и сапоги. С собой Карина несла сумку красного цвета.

Девушка пропала 7 ноября. Последний раз ее видели уходящей от ПНИПУ в Ленинском районе.

Properm.ru со ссылкой на волонтеров сообщает, что девушка может быть в больнице.