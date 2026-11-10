В Новокольцовском районе Екатеринбурга открыли новый кампус СУНЦ УрФУ

Новый кампус Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) открыли в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба минобразования Свердловской области.

Торжественное открытие прошло накануне, 9 ноября. Поздравить студентов пришли министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, ректор Уральского федерального университета Илья Обабков, а также и. о. директора, академический директор Специализированного учебно-научного центра Максим Рябцев.

"По поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера и от имени правительства Свердловской области, поздравляю вас, дорогие преподаватели, студенты и родители, с этим знаменательным событием. Условия, которые созданы в Специализированном учебно-научном центре, уникальны. Здесь исключительные лаборатории, аудиторный фонд, возможности для воспитательной работы, проведения соревнований и праздников для ребят. Всё это создано по самому последнему слову техники, чтобы среда отвечала требованиям современного молодого ученого", — подчеркнула Светлана Тренихина.

Напомним, что новый кампус создан специально для обучения талантливых школьников и постепенного погружения в университетскую среду. Внутри здания, спроектированного в форме космического корабля, оборудовано 64 универсальных учебных аудиторий, 11 передовых исследовательских лабораторий, актовый зал, библиотека, столовая, административные, хозяйственные и медицинские блоки, теннисный корт, скалодром и тренажерные залы. А на прилегающей территории в проекте предусмотрели футбольное поле, беговые дорожки и спортивные площадки.