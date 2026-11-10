Алексей Текслер обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами совместную работу по продвижению интересов Южного Урала

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатами Государственной Думы нового созыва и сенаторами, представляющими Южный Урал. Участниками встречи также были председатель правительства Челябинской области Иван Куцевляк, спикер Законодательного собрания Олег Гербер и представители регионального правительства.

Открывая мероприятие, Алексей Текслер напомнил, что парламентариев разных политических взглядов объединяет одна общая цель – развитие страны, Челябинской области и улучшение качества жизни граждан. И призвал народных избранников активно взаимодействовать с региональными органами власти, последовательно отстаивать интересы Челябинской области на федеральном уровне.

«Ставлю задачу совместно с региональным правительством активно включаться в решение конкретных вопросов развития региона. Прошу вас участвовать в проработке вопросов на уровне профильных комитетов, взаимодействовать с федеральными министерствами, отстаивать интересы Челябинской области при формировании бюджета и распределении финансовой поддержки», – подчеркнул глава региона.

И поручил председателю правительства, его профильным заместителям обеспечивать парламентариев аналитическими данными для совместного продвижения региональных проектов, работать единой командой над подготовкой законотворческих инициатив от области на федеральный уровень.

Одной из важнейших задач совместной работы губернатор обозначил деятельность, направленную на осуществление помощи участникам СВО и их семьмя.

«Мы уже многое сделали: выстроили систему сопровождения, запустили адресные меры поддержки, создали инфраструктуру помощи. Эту работу надо продолжать, в том числе максимально способствовать трудоустройству вернувшихся ребят. Важно также убирать бюрократические барьеры, расширять сеть институтов, которые оказывают востребованную помощь», – отметил на встрече губернатор.





Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, зампредседателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Дмитрий Вяткин представил на встрече информацию о нормотворческой деятельности. Так, в прошлом созыве Госдума приняла более 180 законов в поддержку участников СВО и их семей. В рамках работы по формированию федерального бюджета, как подчеркнул депутат, при распределении финансов, государственные органы в приоритетном порядке продолжают держать курс на исполнение социальных обязательств перед согражданами.

Дмитрий Вяткин поблагодарил Алексея Текслера за организацию эффективной совместной работы с депутатами Госдумы прошлого созыва.

«Мы оперативно отрабатывали возникающие вопросы. Все проблемы решались, и это очень важно. Важно сохранить такой же формат работы: спокойный, конструктивный и очень оперативный. Спасибо вам огромное!», – сказал депутат ГосДумы.

Председатель комитета по защите конкуренции, депутат ГосДумы Валерий Гартунг отметил, что ключевым направлением работы депутатского корпуса является создание законодательных условий для роста экономики и развития промышленности.

«Только при растущей экономике можно обеспечить выполнение всех социальных обязательств. В ближайшее время запланировано обсуждение кредитно-денежной политики. Надеюсь, мы найдем решения, которые позволят обеспечить и финансовую стабильность, и высокие темпы экономического роста», – подчеркнул парламентарий.

В ходе встречи народные избранники высказали ряд предложений губернатору Челябинской области.

Так, депутат Максим Гулин обратился с просьбой включить проект по продвижению уличных артистов в программу мероприятий проекта «Челябинск – Культурная столица 2027 года». Свои инициативы и предложения на совещании озвучили депутаты Государственной Думы Олег Голиков, Василий Швецов, Владимир Дремов, Евгений Илле, Антон Ковалев и Алексей Денисенко.

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул: ««Когда речь идет о развитии Южного Урала, об интересах его жителей, здесь не может быть деления ни на партии, ни на уровни законодательной власти. Мы — одна команда».

Губернатор, подводя итоги, предложил проводить встречи такого формата на регулярной основе, в том числе в рамках подготовки ежегодного обращения губернатора к Законодательному собранию региона.

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться значимых результатов и оправдать ожидания жителей Челябинской области», – резюмировал Алексей Текслер.