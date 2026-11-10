10 Ноября 2026
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Политика Челябинская область
Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Алексей Текслер обсудил с депутатами Госдумы и сенаторами совместную работу по продвижению интересов Южного Урала

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с депутатами Государственной Думы нового созыва и сенаторами, представляющими Южный Урал. Участниками встречи также были председатель правительства Челябинской области Иван Куцевляк, спикер Законодательного собрания Олег Гербер и представители регионального правительства.

Открывая мероприятие, Алексей Текслер напомнил, что парламентариев разных политических взглядов объединяет одна общая цель – развитие страны, Челябинской области и улучшение качества жизни граждан. И призвал народных избранников активно взаимодействовать с региональными органами власти, последовательно отстаивать интересы Челябинской области на федеральном уровне.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Ставлю задачу совместно с региональным правительством активно включаться в решение конкретных вопросов развития региона. Прошу вас участвовать в проработке вопросов на уровне профильных комитетов, взаимодействовать с федеральными министерствами, отстаивать интересы Челябинской области при формировании бюджета и распределении финансовой поддержки», – подчеркнул глава региона.

И поручил председателю правительства, его профильным заместителям обеспечивать парламентариев аналитическими данными для совместного продвижения региональных проектов, работать единой командой над подготовкой законотворческих инициатив от области на федеральный уровень.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Одной из важнейших задач совместной работы губернатор обозначил деятельность, направленную на осуществление помощи участникам СВО и их семьмя.

«Мы уже многое сделали: выстроили систему сопровождения, запустили адресные меры поддержки, создали инфраструктуру помощи. Эту работу надо продолжать, в том числе максимально способствовать трудоустройству вернувшихся ребят. Важно также убирать бюрократические барьеры, расширять сеть институтов, которые оказывают востребованную помощь», – отметил на встрече губернатор.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, зампредседателя комитета по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Дмитрий Вяткин представил на встрече информацию о нормотворческой деятельности. Так, в прошлом созыве Госдума приняла более 180 законов в поддержку участников СВО и их семей. В рамках работы по формированию федерального бюджета, как подчеркнул депутат, при распределении финансов, государственные органы в приоритетном порядке продолжают держать курс на исполнение социальных обязательств перед согражданами.

Дмитрий Вяткин поблагодарил Алексея Текслера за организацию эффективной совместной работы с депутатами Госдумы прошлого созыва.

«Мы оперативно отрабатывали возникающие вопросы. Все проблемы решались, и это очень важно. Важно сохранить такой же формат работы: спокойный, конструктивный и очень оперативный. Спасибо вам огромное!», – сказал депутат ГосДумы.

Председатель комитета по защите конкуренции, депутат ГосДумы Валерий Гартунг отметил, что ключевым направлением работы депутатского корпуса является создание законодательных условий для роста экономики и развития промышленности.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Только при растущей экономике можно обеспечить выполнение всех социальных обязательств. В ближайшее время запланировано обсуждение кредитно-денежной политики. Надеюсь, мы найдем решения, которые позволят обеспечить и финансовую стабильность, и высокие темпы экономического роста», – подчеркнул парламентарий.

В ходе встречи народные избранники высказали ряд предложений губернатору Челябинской области.

Так, депутат Максим Гулин обратился с просьбой включить проект по продвижению уличных артистов в программу мероприятий проекта «Челябинск – Культурная столица 2027 года». Свои инициативы и предложения на совещании озвучили депутаты Государственной Думы Олег Голиков, Василий Швецов, Владимир Дремов, Евгений Илле, Антон Ковалев и Алексей Денисенко.  

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, комментируя состоявшийся разговор, подчеркнул: ««Когда речь идет о развитии Южного Урала, об интересах его жителей, здесь не может быть деления ни на партии, ни на уровни законодательной власти. Мы — одна команда».

Губернатор, подводя итоги, предложил проводить встречи такого формата на регулярной основе, в том числе в рамках подготовки ежегодного обращения губернатора к Законодательному собранию региона.

(2026)|Фото: max.ru/alexeytexlerofficial

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться значимых результатов и оправдать ожидания жителей Челябинской области», – резюмировал Алексей Текслер.

Теги: алексей текслер, депутаты госдумы, сенаторы, встреча


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