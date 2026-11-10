FT: Нетаньяху ежедневно звонит Трампу, упрашивая бомбить Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху каждый день звонит президенту США Дональду Трампу с призывами возобновить бомбежки Ирана с целью свержения там власти. Его позиция вызывает обеспокоенность у арабских лидеров, опасающихся большой и опасной новой эскалации в регионе, пишет Financial Times.

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Лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Турции призывают стороны отдать приоритет дипломатии. На фоне дипломатических усилий США согласились разрешить Ирану обогащать уран до уровня 3,67%, на что Тегеран ответил согласием. По данным СМИ, благодаря посредничеству Катара и Пакистана возобновились предметные переговоры. В случае достижения соглашения США могут разморозить иранские активы на сумму от $6 до $9 млрд, но это также подразумевает открытие Ормузского пролива и снятие морской блокады, что для Ирана очень болезненный вопрос.

Несмотря на призывы Нетаньяху к действиям сразу после выборов в конгресс США, Трамп пока предпочитает дать шанс дипломатическому урегулированию, отмечает издание. Вероятно, разгром республиканцев и оглушительная победа демократов, резко критикующих войну в Иране, побуждают Трампа притормозить новую агрессию. У Нетаньяху тоже сложная ситуация: хотя его партия получила больше мест, президент Израиля Ицхак Герцог поручил главе оппозиционной партии "Яшар" Гади Айзенкоту сформировать новое правительство по итогам выборов 27 октября.