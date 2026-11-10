Красиво на фото, а как в жизни? Как выбрать визажиста и не разочароваться

До новогодних праздников еще есть время, но повод для нарядного выхода может появиться в любой момент: корпоратив, праздничная фотосессия или празднование годовщины свадьбы. Если обычно вы ограничиваетесь тушью и любимой помадой, к такому событию может захотеться попробовать более выразительный макияж и доверить его лучше визажисту. Вместе с Кристиной Ковальской, визажистом с платформы Авито Услуги, разобрались, как выбрать мастера и что обсудить с ним до записи. А Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Красота», и Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито, рассказали, на что обращать внимание при выборе бьюти-специалиста онлайн.

Креативный, вечерний или базовый нюд: что вы хотите?

Прежде чем искать визажиста, стоит понять, для какого случая нужен макияж и какой результат вы хотите получить. Нюдовый образ, вечерний макияж, свадебный образ и креативный мейк-ап требуют разных навыков и техник, поэтому до начала поиска определите несколько параметров.

Начните с повода: собираетесь ли вы на корпоратив, фотосессию или семейный праздник? Затем определитесь, насколько выразительным должен быть образ: хочется выглядеть “как будто так и проснулась” или попробовать четкие стрелки, стразы и яркие оттенки? Расскажите, где и когда пройдет мероприятие, сколько времени вы проведете на улице и планируете ли танцевать до ночи. Это поможет визажисту подобрать текстуры и продумать стойкость макияжа. Сразу обозначьте бюджет и время, к которому нужно закончить сборы.

При этом приходить с готовым решением необязательно. Можно начать с описания повода и пожеланий, а конкретные варианты обсудить с мастером. Сформулировать запрос часто бывает непросто: согласно исследованию Авито, 59% пользователей приходят на платформу без четкого запроса.

“Не всегда легко сразу объяснить, что именно вам нужно. Для таких случаев мы тестируем ИИ-помощника Ави, которому можно описать задачу своими словами, и он поможет с выбором. Следующий шаг — обсудить детали с мастером: уточнить, что входит в услугу, согласовать условия записи, оплаты и отмены визита. Прозрачные условия помогают избежать недопонимания и снижают риск спорных ситуаций. Основные договорености стоит фиксировать в чате платформы: так у вас и специалиста сохранится история обсуждения, которая поможет разобраться в ситуации, в том числе при обращении в поддержку”, – комментирует Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности в Авито.

Красота в деталях: на что смотреть в портфолио визажиста

Когда определились с пожеланиями, переходите к портфолио. Ищите примеры макияжа, похожего на тот, который хотите получить: если планируете сдержанный образ, полезнее посмотреть на естественный макияж, чем на сложные образы для творческих съемок.

“По данным нашего исследования, 30% заказчиков услуг тратят слишком много времени на выбор специалиста, а каждый пятый пользователь не до конца понимает, на что ориентироваться. Портфолио помогает сделать выбор более предметным: посмотреть, какие задачи уже выполнял мастер и насколько вам близок его стиль. На Авито Услугах для этого есть отдельный раздел портфолио в профиле исполнителя. Когда можно увидеть результат, проще понять, подходит ли вам мастер, появляется основа для доверия у клиента”, — комментирует Игорь Санников, руководитель бизнес-направления «Красота» в Авито Услугах.

Визажист Кристина Ковальская советует смотреть на портфолио целиком. Обратите внимание, есть ли в нем люди разного возраста, с разными типами кожи и чертами лица. Так будет проще представить, как мастер может адаптировать макияж под вашу внешность.

“Если в портфолио только молодые модели с гладкой кожей и похожими чертами лица, по таким работам сложно оценить, как мастер работает с разными типами внешности. В этом случае стоит уточнить, есть ли у него примеры, близкие к вашей задаче. Разнообразие образов в портфолио помогает лучше оценить навыки визажиста. При этом я бы не стала ориентироваться исключительно на идеальные фотографии: обработка может скрывать детали макияжа. Попросите показать снимки без фильтров и ретуши — важно понимать, как результат выглядит в реальности”, — отмечает визажист.

Что говорят другие клиенты

Перед записью почитайте отзывы. Смотрите не только на общую оценку, но и на детали: начинает ли визажист работу вовремя, прислушивается ли к пожеланиям и совпадает ли результат с тем, что обсуждали до встречи. Если разные клиенты отмечают одни и те же достоинства, это поможет составить более полное представление о мастере.

Обратите внимание и на ответы специалиста. Спокойная реакция на замечания говорит о готовности к диалогу, а вот агрессия или попытки переложить всю ответственность на клиента — повод насторожиться.

При выборе специалиста мы часто просим рекомендации у знакомых или, например, в домовом чате. По данным опроса Авито Услуг, шести из десяти респондентов важно поддерживать добрые отношения с соседями, чтобы иметь возможность обратиться за советом. А 20% опрошенных уже обращаются к ним за рекомендациями при выборе исполнителя услуг.

“В ответ на тренд мы запустили пространство “Авито Соседи”. Пока оно работает в тестовом режиме для 5 млн пользователей и объединяет предложения от мастеров, в том числе в сфере красоты, которые уже выполняли заказ для соседей пользователя получили высокую оценку и положительный отзыв. Это еще один способ быстро и удобно найти специалиста по рекомендациям соседей наряду с домовыми чатами и районными группами”, – комментирует Игорь Санников, руководитель бизнес-направления “Красота” в Авито Услугах.

К макияжу готовы!

Когда мастер выбран, остается обсудить последние детали и приступить к макияжу. Но и во время визита стоит обратить внимание на то, как организована работа. Кристина Ковальская советует прежде всего посмотреть, соблюдает ли визажист правила гигиены: обрабатывает ли инструменты перед каждым новым клиентом и как использует косметику. Если тени, пудру, бронзер и другие сухие средства можно набирать прямо из упаковки чистой кистью, то кремовые и жидкие продукты следует предварительно переносить чистым инструментом на чистую палитру. Для туши и блеска для губ используют одноразовые аппликаторы, которые после контакта с ресницами или губами нельзя повторно погружать в тюбик.

Чистота инструментов важна, а вот цена косметики сама по себе не определяет качество макияжа. Как отмечает Кристина Ковальская отмечает, что стоимость косметики в кейсе визажиста не всегда напрямую связана с качеством результата. Дорогие продукты могут обладать удобными текстурами, высокой пигментацией, простотой в работе или хорошей стойкостью, но среди доступных марок тоже встречаются достойные средства.

По словам визажиста, профессиональный кейс – это сочетание продуктов разных ценовых категорий. У одной марки может быть удачная тональная основа, у другой – подходящие тени, а у третьей – средство, которое помогает продлить стойкость макияжа.

«Нельзя выделить один бренд и пользоваться исключительно им: у каждой марки есть удачные и менее удачные продукты. Я предпочитаю подбирать косметику по ее свойствам и задачам. Например, можно использовать профессиональную дорогую базу под тени и дополнить ее более доступными тенями – результат при этом будет стойким и ярким», – делится своим опытом эксперт.

Как подчеркивает визажист, высокая цена сама по себе не гарантирует качества работы и надежности мастера, а низкая не означает, что специалист работает плохо. Стоимость услуги зависит от опыта визажиста, сложности макияжа, времени на работу и дополнительных расходов, например, на выезд к клиенту домой или на площадку мероприятия. До записи уточните, что входит в цену, и согласуйте итоговую сумму.

Портфолио, отзывы, отметки о проверке документов и другие инструменты платформы помогают больше узнать о специалисте до записи. А разговор с мастером — уточнить пожелания, обсудить детали и понять, комфортно ли вам общаться. Тогда и подготовка к новогодней вечеринке, свадьбе, свадьбе или фотосессии станет частью приятных впечатлений от события.



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