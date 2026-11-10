Новым Почетным гражданином Екатеринбурга стал "дедушка уральского рока"

Новым Почетным гражданином Екатеринбурга стал легендарный музыкант и композитор, "дедушка уральского рока" Александр Пантыкин. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании городской думы.

Напомним, на звание претендовали два кандидата. Кроме Пантыкина, в числе номинантов был медиаменеджер и генеральный директор радиостанции "Радио Си" Николай Грахов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской городской думы, кандидатуру Александра Пантыкина депутаты поддержали единогласно.

Звание Почетного гражданина присваивается за особые заслуги или достижения, прославившие Екатеринбург. В этом году оно будет вручаться накануне исторической даты основания города 18 ноября.

Как добавили в думе, за всю историю уральской столицы такое общественное признание получил уже 141 человек.