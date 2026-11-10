Глава Nvidia обеднел на $7,4 млрд

Глава Nvidia Дженсен Хуанг потерял $7,4 млрд на фоне "любовного" скандала.

По данным Forbes, состояние бизнесмена сократилось на $7,4 млрд (до $154,7 млрд). Он опустился с 8-го на 10-е место в профильном рейтинге миллиардеров издания, пишет ТАСС.

Американская компания Nvidia начала независимое расследование после сообщений о возможной шпионской операции Китая против генерального директора Дженсена Хуанга. Американская разведка заподозрила в работе на Министерство госбезопасности КНР предпринимательницу Элис Хуанг, с которой у главы Nvidia были "тесные связи".

Хуанг занимала руководящую должность в сингапурской компании Megaspeed, одном из крупных покупателей чипов Nvidia. Согласно отчетам спецслужб, китайская сторона могла использовать эти близкие контакты для сбора конфиденциальных данных о технологиях искусственного интеллекта и попыток обхода экспортных ограничений США.