Рашкина лишили водительских прав на полтора года

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного под Саратовом за рулем машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Напомним, депутат отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства.

Напомним, 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. Сам политик заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.