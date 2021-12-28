28 Декабря 2021
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Происшествия В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: t.me/moscowcourts

Рашкина лишили водительских прав на полтора года

Депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пойманного под Саратовом за рулем машины с тушей лося, лишили на полтора года водительских прав, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он оштрафован на 30 тысяч рублей. Напомним, депутат отказался от медицинского освидетельствования.

Ранее суд запретил парламентарию охотиться и покидать ночью место жительства.

Напомним, 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. Сам политик заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.

Теги: валерий рашкин, лось, незаконная охота, водительские права



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