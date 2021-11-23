23 Ноября 2021
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Политика В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: YouTube-канал Валерия Рашкина

Рашкин не исключает, что его "сдали" друзья

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не исключает, что "сдать" его правоохранительным органам во время незаконной охоты могли саратовские друзья-охотники, с которыми он отдыхал.

В эфире YouTube-канала Олега Кашина депутат сообщил, что знает этих охотников 20-25 лет. Но при этом на вопрос о том, могли ли это они сообщить силовикам о незаконной охоте, ответил, что факты "наводят на размышления".

"Тяжело предполагать на людей, которых знаешь больше 20 лет, которые, в общем-то, друзья, очень тяжело, горько. Но в ситуации, которая там сложилась, когда в одно мгновение ночью приехало огромное количество людей, надзора, полиции. К тому же сказать, когда у тебя нет на руках документа, что все нормально, документ есть, можно охотиться, на мой взгляд, на размышления наводит, хотя мне очень не хочется в это верить", - заявил депутат.

Также Рашкин рассказал, что по разговорам понял, что среди прибывших на место инцидента людей были представители ФСБ, хотя они не представлялись.

Напомним, Рашкина взяли с поличным во время незаконной охоты на лося. Сейчас ему грозит уголовное дело и лишение депутатской неприкосновенности. Он сам признал, что совершил правонарушение, но при этом говорит о подставном характере истории. Например, сопровождавший его охотник говорил, что имеет разрешение на охоту на кабана.



Теги: валерий рашкин, охота, друзья



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Ранее 22.11.2021 15:51 Мск Комиссия Госдумы рекомендовала лишить Рашкина депутатской неприкосновенности


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