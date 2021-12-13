Рашкину запретили охотиться и покидать ночью место жительства

Басманный райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о запрете Валерию Рашкину совершать определённые действия, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"До 13 февраля 2022 г. с 23.00 до 7.00 Рашкину запрещено выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя со свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и интернет, посещать любые охотничьи угодья", - говорится в официальном Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Напомним, 2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота"). В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела. Сам политик заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.