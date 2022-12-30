30 Декабря 2022
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Фото: t.me/moscowcourts

Неохота. Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин продал ружье и "завязал" с охотой

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) "завязал" с охотой после судебных разбирательств по делу о браконьерстве. Он продал оружие и остался без лицензии на его хранение.

Рашкин называет уголовное дело против него "спецоперацией" и заверяет, что лося, которого он убил на незаконной охоте, намеренно привезли к месту. "Ту лосиху на поляну привезли, оказывается. И на месте внезапно оказалась куча людей с телекамерами", - заявил он.

"Сегодня мне стало абсолютно уже понятно — это была спецоперация. После нее у меня все перевернулось. Я распрощался со своим прошлым: отказался от охоты, продал все оружие и остался без лицензий на его хранение",— сказал господин Рашкин в интервью "Московскому комсомольцу".

Саратовский суд в апреле признал Валерия Рашкина виновным по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с ограничением свободы на два года. В мае Госдума досрочно лишила депутата полномочий.

Теги: валерий рашкин, браконьерство, лось, охота



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