13 Декабря 2021
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Происшествия В России
Валерий Рашкин, пойманный с тушей лося (2021) | Фото: BAZA

Следствие просит суд запретить Рашкину покидать место проживания ночью

Депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявлено обвинение в незаконной охоте. Об этом сообщил его адвокат Константин Лазарев.

Вину парламентарий не признал. "По его словам, он был уверен, что не нарушает закон", - сказал адвокат ТАСС.

Следственный комитет просит суд запретить Рашкину покидать место проживания с 23:00 мск по 07:00 мск и общаться с другими фигурантами уголовного дела.

2 декабря глава СКР Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч.2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота").

В конце ноября коллеги коммуниста по парламенту отозвали у него депутатскую неприкосновенность и дали согласие на возбуждение в отношении Рашкина уголовного дела.

Сам Рашкин заявлял о непреднамеренном убийстве лося, якобы, он перепутал его с кабаном, а друзья-охотники убедили его в том, что у них есть разрешение на охоту на кабана.

Теги: валерий рашкин, незаконная охота



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