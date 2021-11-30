30 Ноября 2021
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Политика В России
Валерий Рашкин (2021) | Фото: msk.kprf.ru

Рашкин подал иск к Госдуме и главе комиссии по этике

Депутат Госдумы Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к ГД и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе.

Как сообщил "Интерфаксу" секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухова, это связано с тем, что адвокатов Рашкина не допустили на заседание палаты, на котором с депутата сняли неприкосновенность.

Напомним, 25 ноября депутаты Госдумы большинством голосов сняли депутатскую неприкосновенность с коммуниста. Генпрокуратура намерена возбудить в отношении коммуниста уголовное дело по статье о незаконной охоте, а также провести обыск. Кроме того, надзорное ведомство будет добиваться для Рашкина "ограничения определенных действий".

Рашкин ранее признался в убийстве лося, сняв специальное видео с подробным рассказом о произошедшем.

Теги: валерий рашкин, иск, госдума



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