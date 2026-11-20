В Тюмени открылся новый центр допобразования детей при поддержке Фонда финансирования предпринимательства

В Тюмени открылся новый центр дополнительного образования детей при поддержке Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Новый филиал федеральной сети Международной академии развития интеллекта начал работу в Тюмени. Запустить социально значимый проект предпринимателю Ксении Сюэ помогла государственная поддержка — льготный микрозаем по программе "Легкий старт" от Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области.

На старте предприниматель за счет собственных средств приобрела франшизу и арендовала помещение в активно развивающемся микрорайоне. Заемные средства Фонда позволили оперативно подготовить площадку к приему учеников: провести ремонт и обустроить учебные классы; закупить современную мебель, учебное и офисное оборудование; запустить рекламную кампанию для набора групп и покрыть расходы на аренду в период старта.

Новое образовательное пространство рассчитано примерно на 80 детей в возрасте от одного года до 18 лет.

Программа "Легкий старт" предназначена для начинающих предпринимателей Тюменской области, зарегистрированных менее 24 месяцев назад. В рамках нее в регионе с начала года профинансировано 26 договоров.