Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам

Власти Швеции заявили, что не будут оформлять шенгенские визы российским спортсменам для участия в соревнованиях в королевстве. По словам представителя миграционного управления Оскара Экблада, это соответствует правилам ЕС, позволяющим отказывать в визах тем, кого считают угрозой международным отношениям. Из‑за этого под вопросом участие россиян в чемпионате мира по лыжным видам спорта в Фалуне (февраль‑март 2027 года), передает "РГ".

Посол России в Швеции Сергей Беляев назвал такие меры проявлением системной русофобии.

Ряд других стран также ограничивают въезд российским атлетам: Финляндия с 16 ноября запретила въезд спортсменам из РФ (в том числе нейтральным), Норвегия — атлетам из России и Беларуси, Эстония не допустит их к турнирам на своей территории, а Чехия не пустит россиян даже с действующими шенгенскими визами. Канада отказала в визах молодёжной сборной по хоккею. Нидерланды на практике часто отклоняют визовые заявки россиян.

20 ноября премьер‑министр Польши Дональд Туск сообщил, что Еврокомиссия включила предложение о запрете на выдачу виз российским спортсменам в проект 22‑го пакета санкций ЕС.

Ранее премьер‑министр Польши Дональд Туск сообщил, что в проект 22‑го пакета санкций Евросоюза вошёл запрет на выдачу виз российским спортсменам. Еврокомиссия уже подготовила документ.